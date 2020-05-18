Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН

Акрам Азимов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Осужденные по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. Они обратились в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать незаконными действия со стороны представителей колонии и выплатить им компенсацию, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Акрам Азимов, осужденный в декабре 2019 года на 28 лет, заявил, что ему не дают общаться с женой и отцом, а также о том, что его письма не пропускаются цензурой СИЗО. По словам заключенного, до октября 2019 года ему также отказывали в возможности связаться по телефону с семьей. В ходе суда свою вину Азимов не признал и заявлял о пытках со стороны представителей колонии.

12 марта его доставили в СИЗО-1, где он и находится по настоящее время. В иске Азимова говорится о том, что с 13 по 24 марта 2019 года он находился в камере, где не работала вытяжка и не было вентиляции, кроме форточки. Из-за большого количества курящих в помещении ему не хватало воздуха. «Азимова перевели в другую камеру, которая ему тоже не понравилась, так как не работала вытяжка, отсутствовала питьевая вода и он был вынужден пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором. Питье такой воды вызывало у Азимова рвотный рефлекс. Иные лица в камере тоже курили. Азимов страдал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заключенный также пожаловался на недосып и утомляемость из-за раннего подъема и позднего отбоя в СИЗО. Он также заявил о том, что в дни транспортировки в суд оставался без горячей пищи, которую заменяли сухпайком. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку. «Он просит суд обязать ответчика устранить указанные нарушения и взыскать компенсацию 238 170 руб.», — добавили в пресс-службе.