Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
«РИА Новости» узнали о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию Политика, 22:34 Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств Бизнес, 22:10 Минэк предложил убрать из УК наказание для виновников сбоев важных сайтов Общество, 21:58 Эстетика 80-х Андрея Ганкина: ретровейв о мощных автомобилях РБК и Porsche, 21:55 Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН Общество, 21:52 Разработчик вакцины от COVID назвал причину низкой смертности в России Общество, 21:51 Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Общество, 21:36 В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице Общество, 21:35 СМИ узнали о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» Спорт, 21:30 Валютный рынок с 18 по 22 мая: что будет с долларом на этой неделе Quote, 21:13 Риск — это для романтиков: 6 историй о таксистах и курьерах «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 21:04 Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву Политика, 20:50 Без Telegram. Блокчейн-платформа Free TON начала раздачу своих токенов Крипто, 20:44 Волейболистка сборной России сообщила о предложении от бразильского клуба Спорт, 20:41
Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  
0 

Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН

Акрам Азимов
Акрам Азимов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Осужденные по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. Они обратились в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать незаконными действия со стороны представителей колонии и выплатить им компенсацию, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Акрам Азимов, осужденный в декабре 2019 года на 28 лет, заявил, что ему не дают общаться с женой и отцом, а также о том, что его письма не пропускаются цензурой СИЗО. По словам заключенного, до октября 2019 года ему также отказывали в возможности связаться по телефону с семьей. В ходе суда свою вину Азимов не признал и заявлял о пытках со стороны представителей колонии.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Фотогалерея 

12 марта его доставили в СИЗО-1, где он и находится по настоящее время. В иске Азимова говорится о том, что с 13 по 24 марта 2019 года он находился в камере, где не работала вытяжка и не было вентиляции, кроме форточки. Из-за большого количества курящих в помещении ему не хватало воздуха. «Азимова перевели в другую камеру, которая ему тоже не понравилась, так как не работала вытяжка, отсутствовала питьевая вода и он был вынужден пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором. Питье такой воды вызывало у Азимова рвотный рефлекс. Иные лица в камере тоже курили. Азимов страдал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заключенный также пожаловался на недосып и утомляемость из-за раннего подъема и позднего отбоя в СИЗО. Он также заявил о том, что в дни транспортировки в суд оставался без горячей пищи, которую заменяли сухпайком. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку. «Он просит суд обязать ответчика устранить указанные нарушения и взыскать компенсацию 238 170 руб.», — добавили в пресс-службе.

Подобный иск поступил и от другого фигуранта дела — Мухамадюсупа Эрматова. К производству иски пока не приняты, уточняет пресс-служба.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и 62 пассажира получили ранения. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт».
Спустя год, 3 апреля 2018 года, СК сообщил об установлении всех причастных к теракту, но ни один из 11 обвиняемых не признал свою вину. 10 декабря 2019 года Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела к большим срокам: все обвиняемые получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Теги: УФСИН, суд, заключенные, теракт в метро Петербурга
Материалы по теме
Фигуранты дела о взрыве в петербургском метро получили большие сроки
Общество
СК сообщил об установлении всех причастных к теракту в метро Петербурга
Общество
Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter