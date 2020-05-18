Попова назвала условие для разрешения прогулок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прогулки Роспотребнадзор планирует разрешить уже на первом этапе снятия ограничений, однако гулять можно будет только при соблюдении ряда требований, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, уже на первых этапах снятия ограничений россияне смогут прогуливаться на улице вдвоем с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом. «И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли», — сказала она.

План Роспотребнадзора по постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса включает три этапа.

На первом работу смогут возобновить небольшие предприятия торговли, будут разрешены занятия спортом на воздухе. На втором этапе к работе вернутся предприятия большей площади, однако с ограничением числа посетителей. На финальном этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг, в том числе рестораны, гостиницы и образовательные учреждения.