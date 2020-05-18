Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: kremlin.ru)

Сроки прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал Песков.

Первый раз мероприятие в таком формате состоялось в 2001 году. В дальнейшем Путин проводил подобные разговоры с гражданами и в качестве президента, и на посту премьер-министра (исключение составили 2004 и 2012 годы, когда прямой линии не было). В прошлый раз «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 20 июня 2019 года. Она продолжалась более четырех часов.

В России многие мероприятия были отменены или перенесены из-за эпидемии коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой в стране удалось стабилизировать ситуацию и остановить прирост новых случаев заражения, однако ограничения необходимо соблюдать и дальше.