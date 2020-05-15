Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос финансовой помощи регионам

Другие поручения президента касаются выплат врачам, работающим с зараженными коронавирусом, а также списания налогов

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы те смогли оказать финансовую поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным за его исполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Отчитаться об исполнении правительство должно до 25 мая.

В соответствии с документом:

врачи должны получать 40 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) — 60 тыс. руб. за смену;

средний медицинский персонал, социальные и педагогические работники, административный персонал — 25 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 35 тыс. руб. за смену;

младшему медицинскому персоналу — 15 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 20 тыс. руб. за смену;

техническому персоналу — 10 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 15 тыс. руб. за смену.

Поручение президента также предусматривает: