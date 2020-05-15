Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 12:56
Глава СК поручил проверить данные о невыплатах лечащим COVID-19 медикам Общество, 22:44 Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27 Общество, 22:40 Десять бизнес-процессов, где работает искусственный интеллект РБК и Сколково, 22:18 В Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских и прогулки Общество, 22:08 Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос финансовой помощи регионам Общество, 21:59 Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж Бизнес, 21:50 Трамп назвал возможные сроки создания в США вакцины от коронавируса Политика, 21:49 Футбольный чемпионат Бельгии завершили досрочно из-за пандемии Спорт, 21:40 Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова Общество, 21:30 WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов Спорт, 21:29 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн Общество, 21:24 Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине Общество, 21:22 В США разбился истребитель F-22 Общество, 21:15 Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ Политика, 21:13
Антикризисные меры ,  
0 

Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос финансовой помощи регионам

Другие поручения президента касаются выплат врачам, работающим с зараженными коронавирусом, а также списания налогов
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы те смогли оказать финансовую поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным за его исполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Отчитаться об исполнении правительство должно до 25 мая.

В соответствии с документом:

  • врачи должны получать 40 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) — 60 тыс. руб. за смену;
  • средний медицинский персонал, социальные и педагогические работники, административный персонал — 25 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 35 тыс. руб. за смену;
  • младшему медицинскому персоналу — 15 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 20 тыс. руб. за смену;
  • техническому персоналу — 10 тыс. руб. за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 15 тыс. руб. за смену.

Поручение президента также предусматривает:

  • повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
  • ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте до 3 лет независимо от наличия у таких семей права на меры государственной поддержки
  • однократную выплату в размере 10 тыс. рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам
Общество

Также президент поручил правительству обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал 2020 г. налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями):

  • индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;
  • налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции; социально ориентированным некоммерческим организациям;

Среди других поручений главы государства:

  • предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, права на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда;
  • предоставление физическим лицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единовременной выплаты из федерального бюджета в размере одного минимального размера оплаты труда на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход;
  • возврат налогоплательщикам налога на профессиональный доход сумм указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года;
  • возможность получения предприятиями, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также социально ориентированными некоммерческими организациями кредитов на поддержку занятости со сроком погашения 1 апреля 2021 г., максимальный размер которых будет определяться исходя из минимального размера оплаты труда на одного работника организации в течение шести месяцев. Предусмотреть при этом процентную ставку для конечного заемщика в размере 2 процентов годовых, обеспечение 85 процентов суммы обязательств по кредитам государственными гарантиями, а также возможность полного списания основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 90 процентов от численности работников на 1 июня 2020 г. и списания 50 процентов основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 80 процентов от численности работников на 1 июня 2020 г.;
  • выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по кредитам, предусмотренным подпунктом «д» настоящего пункта, а также на компенсацию кредитным организациям сумм списанной задолженности (основного долга и начисленных процентов) по таким кредитам;
  • контроль за использованием заемщиками кредита, предусмотренного подпунктом «д» настоящего пункта.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Гаяна Демурина, Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин
Материалы по теме
Мишустин поручил отчитаться о выплатах «каждому медработнику» за COVID-19
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Общество
Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter