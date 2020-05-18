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Инфекционист назвал условие восстановления «нормального ритма» в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Главный внештатный специалист депздрава Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус заявил, что столица может вернуться к «нормальному ритму» жизни, когда будет установлено, сколько ее жителей уже переболели коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, считается, что доля невосприимчивых к инфекции жителей должна достигнуть 60%. При этом, отметил Мазус, в данном случае речь идет об инфекции, которая в три и более раз заразнее, чем грипп.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней, ведь те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать, а у властей появится возможность постепенно поэтапно снимать ограничительные меры, с которыми мы сейчас живем», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости обеспечить нормальную жизнь городов России с учетом новой реальности. По его словам, для обеспечения нормальной жизни граждан и функционирования экономики необходимо соблюдение следующих условий: ответственность работодателей при возобновлении работы организаций и ответственное поведение граждан, жесткое соблюдение карантина зараженными коронавирусом, массовое тестирование и постоянная мобилизационная готовность здравоохранения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: врач, Москва, коронавирус, эпидемия
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