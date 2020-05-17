Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая

Иностранным спортсменам и тренерам, у которых заключены договора с российскими клубами, разрешат вернуться в Россию. ФРС США предупредила о риске обвала на финансовых рынках из-за пандемии. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 17 мая превысило 281 тыс., из них 9,7 тыс. зарегистрировали за последние сутки. Всего в стране от COVID-19 умерли 2631 человек, выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В воскресенье второй день подряд власти фиксировали менее 10 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии. Вернуться смогут спортсмены и тренеры, у которых есть действующий договор, заключенный с российской спортивной организацией. Запрет на въезд иностранцам в страну действует с 18 марта.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к понедельнику регион сможет пойти на частичное снятие ограничений. По его словам, речь пойдет об открытии подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятий, а также о стройках.

Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом. Ему было 67 лет.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,434 млн человек, 302 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,637 млн человек, более 311 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных перешагнуло отметку 1,46 млн человек. Россия находится на втором месте (272 тыс.), Великобритания — на третьем (241,4 тыс.), Бразилия — на четвертом (233,5 тыс.), Испания — на пятом месте (230,6 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Число жертв коронавируса в мире к утру 17 мая превысило 311 тыс. По числу жертв лидируют США — 88,7 тыс. человек. Вслед за ними идут Великобритания, где умерли 34,5 тыс. человек, и Италия — 31,7 тыс. жертв. Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Регулятор предупредил о рисках для недвижимости при непредсказуемом развитии пандемии. ФРС прогнозирует уязвимость и для компаний с кредитами, которым все труднее исполнять обязательства из-за общего снижения доходов.

Регулятор предупредил о рисках для недвижимости при непредсказуемом развитии пандемии. ФРС прогнозирует уязвимость и для компаний с кредитами, которым все труднее исполнять обязательства из-за общего снижения доходов. Власти Италии с 3 июня откроют границы, а также разрешат поездки между регионами страны. С конца января из-за распространения коронавируса в стране действует режим ЧС.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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