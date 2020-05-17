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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая

Иностранным спортсменам и тренерам, у которых заключены договора с российскими клубами, разрешат вернуться в Россию. ФРС США предупредила о риске обвала на финансовых рынках из-за пандемии. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 17 мая превысило 281 тыс., из них 9,7 тыс. зарегистрировали за последние сутки. Всего в стране от COVID-19 умерли 2631 человек, выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В воскресенье второй день подряд власти фиксировали менее 10 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.
  • Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии. Вернуться смогут спортсмены и тренеры, у которых есть действующий договор, заключенный с российской спортивной организацией. Запрет на въезд иностранцам в страну действует с 18 марта.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к понедельнику регион сможет пойти на частичное снятие ограничений. По его словам, речь пойдет об открытии подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятий, а также о стройках.
  • Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом. Ему было 67 лет.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,434 млн человек, 302 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,637 млн человек, более 311 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных перешагнуло отметку 1,46 млн человек. Россия находится на втором месте (272 тыс.), Великобритания — на третьем (241,4 тыс.), Бразилия — на четвертом (233,5 тыс.), Испания — на пятом месте (230,6 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Число жертв коронавируса в мире к утру 17 мая превысило 311 тыс. По числу жертв лидируют США — 88,7 тыс. человек. Вслед за ними идут Великобритания, где умерли 34,5 тыс. человек, и Италия — 31,7 тыс. жертв. Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.
  • ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
    Регулятор предупредил о рисках для недвижимости при непредсказуемом развитии пандемии. ФРС прогнозирует уязвимость и для компаний с кредитами, которым все труднее исполнять обязательства из-за общего снижения доходов.
  • Власти Италии с 3 июня откроют границы, а также разрешат поездки между регионами страны. С конца января из-за распространения коронавируса в стране действует режим ЧС.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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