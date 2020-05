Американское СМИ назвало «морским монстром» российский экраноплан А-050

Создаваемый в России тяжелый аварийно-спасательного экраноплана «Чайка» А-050 станет настоящим «морским монстром». Об этом сообщает американское издание We Are the Mighty.

В материале отмечается, что судно на динамической воздушной подушке планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Большое значение экранопланам за их универсальное сочетание функций самолетов и кораблей придавал СССР, отмечает издание. А-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который послужил основой для советского экраноплана-ракетоносца «Лунь». Он был малозаметен для радаров, однако мог разгоняться до 500 км/ч и нести на вооружении противокорабельные ракеты.

На сегодняшний день ведется разработка экраноплана нового поколения из новейших материалов. В публикации говорится, что А-050 будет весить около 50 т и сможет принять на борт сотню военных или 9 т груза. Благодаря авиадвигателям судно может перемещаться со скоростью до 450 км/ч по воде, по ледяной поверхности и ровной степи.

В сентябре 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в рамках Госпрограммы вооружений — 2027 (ГПВ-2027) Минобороны России разрабатывает экраноплан, на борту которого будут размещены ракеты. При этом министр не уточнил, о каких ракетах идет речь.

Как говорил Мантуров, экраноплан планируют использовать для патрулирования Черного и Каспийского морей, а также для охраны Северного морского пути.

Экраноплан — высокоскоростное транспортное средство, которое передвигается за счет действия аэродинамического экрана, то есть благодаря нагнетанию набегающих потоков воздуха. Согласно международной классификации, экраноплан относятся к морским судам.