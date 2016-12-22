Мантуров рассказал о разработке экраноплана с ракетным вооружением

Минобороны России в рамках Г​оспрограммы вооружений — 2027 (ГПВ-2027) разрабатывает экраноплан, на борту которого будут размещены ракеты, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке «Гидроавиасалон-2018», передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что экраноплан планируют использовать для патрулирования Черного и Каспийского морей, а также для охраны Северного морского пути. Мантуров добавил, что особенностью данного аппарата будет то, что на его борту разместят ракетное вооружение. Министр не уточнил, о каких ракетах идет речь.

Эксперты считают, что экраноплан будет эффективным оружием, которое не смогут засечь радары противника, отметил глава Минпромторга.

В конце июля вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что к 2027 году в России должны создать опытный образец экраноплана «Орлан». По словам Борисова, экраноплан можно будет применять как для охраны и патрулирования, так и для спасения экипажей судов.

Экраноплан — это транспортное средство, которое передвигается за счет действия аэродинамического экрана, то есть благодаря нагнетанию набегающих потоков воздуха. Таким образом, аппарат движется на высоте нескольких метров от поверхности.