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В Китае за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Еще 11 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Четыре и семи новых случаев ввезены из-за границы. Один из них завезли в автономный район Внутренняя Монголия, еще три случая были выявлены внутри страны: два — в провинции Цзилинь, один — в Шанхае. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер. В общей сложности число завозных случаев заражения коронавирусом достигло 1704.

На поправку пошли 1659 человек. Еще 45 человек находятся на лечении, двое из них в тяжелом состоянии. Внутри страны выявлено 16 ссимптомных случаев заражения коронавирусом. 

Китайский врач заявил о занижении числа зараженных COVID-19 в январе
Общество
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса в мире.

29 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

По последним данным Университета Хопкинса, в Китае выявлено 84 048 случаев заражений коронавирусом. Умерли 4638 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Китай, коронавирус
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