Главу карельского «Мемориала» обвинили в насилии над приемной дочерью

Главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву предъявлено обвинение в сексуальном насилии над приемной несовершеннолетней дочерью, сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР по Республике Карелия.

«Следственным отделом по городу Петрозаводск возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», — пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 год подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данные преступления — лишение свободы на срок до 20 лет.

Дмитриев был задержан 27 июня в карельском городе Олонец и на следующий день был арестован на два месяца, до 26 августа. Об этом РБК сообщал пресс-секретарь Петрозаводского суда Сергей Величко. В отношении Дмитриева возбудили уголовное дело по подозрению в насильственных действиях сексуального характера.

В апреле Петрозаводской городской суд признал Дмитриева виновным в хранении оружия и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Однако суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по обвинениям в изготовлении порнографии и развратных действиях против несовершеннолетней приемной дочери. В середине июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и передал дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска.

Юрий Дмитриев стал известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии. Под его руководством экспедиции обнаружили места захоронения жертв репрессий в Красном бору и Сандромахе. В 2016 году глава карельского «Мемориала» удостоился почетной грамоты республики за составление Книги памяти о спецпереселенцах в Карелии.