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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 1,5 тыс. человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1458 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490», — добавила она.

Ракова отметила стабильно положительную динамику выздоровления москвичей от COVID-19.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Накануне, 16 мая, столичные власти сообщили о самом низком показателе суточного прироста новых случаев заболевания с 30 апреля. Так, в субботу выявили 3505 инфицированных человек. Всего к вечеру 16 мая было известно о 138 969 случаях COVID-19 в столице, 1503 человека умерли.

Также в Москве с 15 мая запустили систему массового тестирования граждан на коронавирус. Столичный мэр Сергей Собянин допустил, что уже к концу месяца в день будут проводить до 200 тыс. анализов.

Теги: Москва, коронавирус
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