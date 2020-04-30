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Песков назвал условие мира в Донбассе

Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для Кремля в идеале мир в Донбассе и мир на Украине — это выполнение минского комплекса мер, от А до Я», — сказал он. Песков отметил, что у этого документа нет двусмысленных трактовок и необходимо выполнить то, что в нем написано, без противоречий.

Первый пакет минских соглашений был подписан в 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

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Второй пакет выработала «нормандская четверка» (Россия, Украина, Германия и Франция) в 2015 году. Их целью является урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

Соглашения включают 13 пунктов, среди которых прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, введение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и конституционная реформа на Украине.

Ранее в апреле РБК писал, что 30 апреля главы МИД «нормандской четверки» планируют провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Они должны состояться в формате видеоконференции. Источники сообщили, что с инициативой выступила Германия.

По их данным, Москва планирует сосредоточиться на обсуждении хода выполнения парижского коммюнике, принятого в декабре 2019 года. Оно включает положения о приоритете минских соглашений как основного формата работы, обмене пленными, разведения сил и введении «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Формула определяет механизм самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, а также о выборах.

29 апреля МИД России подтвердил участие в переговорах в видеоформате.

Теги: Дмитрий Песков, Донбасс, урегулирование
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