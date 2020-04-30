Песков назвал условие мира в Донбассе

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Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для Кремля в идеале мир в Донбассе и мир на Украине — это выполнение минского комплекса мер, от А до Я», — сказал он. Песков отметил, что у этого документа нет двусмысленных трактовок и необходимо выполнить то, что в нем написано, без противоречий.

Первый пакет минских соглашений был подписан в 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Второй пакет выработала «нормандская четверка» (Россия, Украина, Германия и Франция) в 2015 году. Их целью является урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.