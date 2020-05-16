ЦОДД предупредил москвичей о сильном ветре на выходных

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Москвичам следует быть осторожными в текущие выходные из-за усиления ветра в столице. Об этом говорится в заявлении московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на странице в Twitter.

«И снова сильный ветер. Сегодня и завтра с порывами до 18 м/с. Наши рекомендации те же: будьте осторожны, #оставайтесьдома», — говорится в сообщении.

Накануне синоптики пообещали москвичам прохладную погоду до середины следующей недели. По прогнозу ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, температура днем не будет подниматься выше 15-16 градусов, что является достаточно низким показателем для мая.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что предстоящее лето в России будет теплым, но неоднородным — с волнами похолодания и потепления.