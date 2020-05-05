Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело

В рамках лабораторных экспериментов антитело, известное как 47D11, побеждало не только вирус, вызывающий COVID-19, но и его «двоюродного брата» — вирус, который вызывает острый респираторный синдром (SARS)

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Ученые создали моноклональное антитело, способное победить новый коронавирус COVID-19 в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном рецензируемом журнале Nature Communications. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

Ученым удалось синтезировать экспериментальное антитело, то есть белки, которые похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Подобные антитела узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него.

Как отмечается в исследовании, которое проводилось в Утрехтском университете нидерландскими и немецкими учеными под руководством профессора Беренда-Яна Боша, новое открытие пока нельзя применять в разработке лекарств, поскольку сперва необходимо протестировать антитело на животных и людях. Однако в будущем разработка способна предотвратить заражение или же вылечивать заразившихся COVID-19, а также справляться с болезнями, связанными или вызываемыми коронавирусом.

Это антитело, известное как 47D11, воздействует на остроконечный белок, который придает вирусу SARS-CoV-2 форму короны и позволяет ему проникать в клетки человека. В рамках проводимых экспериментов антитело побеждало не только вирус, вызывающий COVID-19, но и его «двоюродного брата» — вирус, который вызывает острый респираторный синдром (SARS), у которого также есть подобные белковые шипы, утверждают ученые.