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Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело

В рамках лабораторных экспериментов антитело, известное как 47D11, побеждало не только вирус, вызывающий COVID-19, но и его «двоюродного брата» — вирус, который вызывает острый респираторный синдром (SARS)
Фото: Kena Betancur / Getty Images
Фото: Kena Betancur / Getty Images

Ученые создали моноклональное антитело, способное победить новый коронавирус COVID-19 в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном рецензируемом журнале Nature Communications. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

Ученым удалось синтезировать экспериментальное антитело, то есть белки, которые похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Подобные антитела узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него.

Как отмечается в исследовании, которое проводилось в Утрехтском университете нидерландскими и немецкими учеными под руководством профессора Беренда-Яна Боша, новое открытие пока нельзя применять в разработке лекарств, поскольку сперва необходимо протестировать антитело на животных и людях. Однако в будущем разработка способна предотвратить заражение или же вылечивать заразившихся COVID-19, а также справляться с болезнями, связанными или вызываемыми коронавирусом.

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Дональд Трамп

Это антитело, известное как 47D11, воздействует на остроконечный белок, который придает вирусу SARS-CoV-2 форму короны и позволяет ему проникать в клетки человека. В рамках проводимых экспериментов антитело побеждало не только вирус, вызывающий COVID-19, но и его «двоюродного брата» — вирус, который вызывает острый респираторный синдром (SARS), у которого также есть подобные белковые шипы, утверждают ученые.

В ходе экспериментов они использовали генетически модифицированных мышей для выработки различных антител к остроконечному белку COVID-19. После скрининга выяснилось, что 47D11 проявляет нейтрализующую активность. Затем ученые переформатировали это антитело таким образом, чтобы создать его версию для человека.

По словам профессора Боша, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы увидеть, подтверждаются ли вышеизложенные результаты в клинических условиях и насколько точен вывод о том, что антитело способно победить вирус.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В середине апреля стало известно, что ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле разработали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19. Она получила название мРНК-1273. Сперва ее протестировали на животных; результаты оказались перспективными, после чего было принято решение опробовать ее на человеке.

Для испытания были отобраны 45 добровольцев. Было решено ввести каждому по две инъекции одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. При этом дозы различаются по своему объему (25, 100 и 150 мкг). За состоянием здоровья пациентов будут наблюдать до весны 2021 года.

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первой, на ком испытали эту вакцину, рассказала об ощущениях. По словам 44-летней пациентки, ей сделали инъекцию в левое плечо. Процедура длилась всего несколько секунд. «В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке», — сообщила она. Как отметила Халлер, процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, антитела
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