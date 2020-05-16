В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 1,5 тыс. человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1 470 человек. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032» — отметила Ракова.

Ранее, 15 мая, в Москве зафиксировали рекордное число летальных случаев c COVID-19 за сутки — умерли 74 человека с подтвержденным коронавирусом.

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