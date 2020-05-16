Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

По мнению Джабарова, на Украине наблюдаются глубокий общественный раскол и отсутствие фактического управления страной президентом.

«Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы, многое в стране, к сожалению, определяет террор населения националистами. Это очень опасный период, когда определенные силы на Украине могут расшатать ее государственность», — пояснил сенатор свою позицию.

Как результат, после самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье также могут решить покинуть состав единого государства, считает сенатор. Джабаров добавил, что на данный момент регионы занимают выжидательную позицию.

Сенатор также не исключил, что Киев до конца 2020 года может разорвать минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.