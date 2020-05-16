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Рогозин ответил фразой «сдаемся» на создание в США «супер-пупер ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о создании «супер-пупер ракеты». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», — пошутил Рогозин.

Трамп сообщил о разработке США «супер-пупер ракеты»
Политика
Фото: Alex Brandon / AP

Трамп сообщил, что в США разрабатывается «супер-пупер ракета», которая по скорости будет в 17 раз превосходить существующие аналоги.

В середине февраля в Минобороны США заявили, что в 2020 году страна начнет испытания гиперзвукового оружия. В Пентагоне 20 марта отметили, что провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты C-HGB на полигоне в штате Гавайи в Тихом океане. Испытание проходило под контролем Военно-морских и сухопутных сил США.

В ВМС рассказали, что проверили конструкцию ракеты и готовы перейти к следующему этапу. C-HGB будет включать в себя систему наведения, обычную боеголовку и тепловой щит защиты.

Теги: Дональд Трамп, Дмитрий Рогозин, ракета
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