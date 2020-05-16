Путин поручил организовать мониторинг выплат работающим с COVID медикам
Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг доплат медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства дал соответствующее поручение правительству и главам регионов. Помимо этого власти должны координировать деятельность субъектов по этому вопросу. Кроме того,президент поручил 15 мая обеспечить доплату за апрель работникам здравоохранения, которые оказывают помощь зараженным.
Путин также поручил проводить мониторинг страховых выплат для медицинских работников. Они должны производиться с первых дней распространения коронавируса в России.
Правительство и регионы должны подготовить первый доклад до 20 мая, а впоследствии отчитываться каждую неделю.