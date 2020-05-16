Путин поручил организовать мониторинг выплат работающим с COVID медикам

В апреле Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, от 80 тыс. до 25 тыс. руб. в месяц. Впоследствии президент заявил, что выплаты должны быть произведены не позднее 15 мая. По его словам, средства должны выплачивать за факт работы с зараженными коронавирусом, а не за время работы.

Накануне замминистра здравоохранения Калужской области Илья Соваков сообщил, что главврач больницы в Козельске уволился после того, как по ошибке начислил сотрудникам по 27 руб. за работу с пациентами с COVID-19. По словам замминистра, сейчас медики региона получили пложенные выплаты.

Помимо этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений проверять факты невыплат дополнительных средств медработникам, которые помогают больным с коронавирусом. Он отметил, что при наличии оснований должны незамедлительно возбуждать уголовные дела.