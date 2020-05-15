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Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом объявили компании ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Компании предлагают клиентам перенести даты поездок и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздний срок вплоть до конца 2021 года.

Туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат. Поэтому туристы смогут использовать для новых поездок их полную стоимость. При этом для регулярных рейсов размер возврата будет зависеть от политики конкретной авиакомпании.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

В апреле директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что при самом позитивном сценарии поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля.

В Ростуризме оценили потери операторов к концу первого полугодия 2020 года в 1,5 трлн руб. Из-за пандемии коронавируса продажи в отрасли упали практически до нуля. К середине апреля под угрозой увольнения или в неоплачиваемом отпуске находились почти 1,6 млн человек — более половины сотрудников туристической сферы.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: российские туроператоры, коронавирус, туризм, заграница
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