Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

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Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом объявили компании ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Компании предлагают клиентам перенести даты поездок и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздний срок вплоть до конца 2021 года.

Туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат. Поэтому туристы смогут использовать для новых поездок их полную стоимость. При этом для регулярных рейсов размер возврата будет зависеть от политики конкретной авиакомпании.

В апреле директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что при самом позитивном сценарии поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля.