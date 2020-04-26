Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса. Документ опубликован на сайте правительства.

Деньги пойдут на возврат средств гражданам, которые не смогли отправиться в путешествие из-за COVID-19, а также возвращение домой застрявших за границей организованных российских туристов.

Рассчитывать на выплаты из бюджета смогут только те туристические организации, которые включены в федеральный реестр и имеют всю необходимую документацию, подтверждающую их расходы.

В начале апреля правительство выделило Ростурирзму 3,5 млрд руб. на субсидирование туроператоров. Средства пойдут из резервного фонда кабмина.