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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса. Документ опубликован на сайте правительства.

Деньги пойдут на возврат средств гражданам, которые не смогли отправиться в путешествие из-за COVID-19, а также возвращение домой застрявших за границей организованных российских туристов.

Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
Бизнес
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Рассчитывать на выплаты из бюджета смогут только те туристические организации, которые включены в федеральный реестр и имеют всю необходимую документацию, подтверждающую их расходы.

В начале апреля правительство выделило Ростурирзму 3,5 млрд руб. на субсидирование туроператоров. Средства пойдут из резервного фонда кабмина.

Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам
Бизнес
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Ростуризме оценили потери операторов к концу первого полугодия 2020 года в 1,5 трлн руб. Продажи в отрасли из-за пандемии коронавируса упали практически до нуля. Под угрозой увольнения или в неоплачиваемом отпуске оказались более половины сотрудников туристической сферы — почти 1,6 млн человек.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что зарубежные поездки российские туроператоры смогут возобновить не раньше июля. При этом внутренний туризм, возможно, оживет немного раньше.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мишустин, туризм, коронавирус, субсидии
Материалы по теме
Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу
Общество
Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
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