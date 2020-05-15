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Власти Москвы назвали условие для возобновления услуг каршеринга

Автомобили службы каршеринга на стоянке в поселении Московский в ТиНАО
Автомобили службы каршеринга на стоянке в поселении Московский в ТиНАО (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, предложение будет действовать для тех, у кого есть рабочие пропуска. Перед началом аренды нужно ввести номер своего пропуска в приложении оператора каршеринга.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Машины после завершения аренды будут снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. «При этом мы организуем контроль как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды», — добавил Ликсутов.

Он также отметил, что парковка машин каршеринга по-прежнему останется бесплатной для пользователей.

«Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако, не соответствуют действительности», — добавили в дептрансе.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, работа каршеринга в столице приостановлена с 13 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Теги: каршеринг, Москва, департамент транспорта
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