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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров предостерег от поиска геополитической выгоды в создании вакцины

Фото: Paolo Lazzeroni / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Paolo Lazzeroni / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил о необходимости для стран сконцентрироваться на разработке вакцины от коронавируса и не пытаться извлекать из ситуации геополитические выгоды.

«Я бы сейчас сконцентрировался на том, чтобы помочь экспертам, помочь профессионалам выработать противоядие, а не пытаться здесь извлекать какие-то геополитические электоральные или иные преимущества», — сказал министр.

По его словам, российская сторона разделяет предложения о том, что любой позитивный результат создания вакцины должен стать общечеловеческим.

Материал дополняется

Теги: Сергей Лавров, Китай, коронавирус
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