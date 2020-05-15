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Пандемия коронавируса ,  
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В ФМБА раскрыли результаты лечения плазмой выздоровевших после COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первый опыт лечения больных с коронавирусом гипериммунной плазмой крови (плазмой, взятой у уже выздоровевших пациентов) имел клинический эффект у восьмерых заболевших из 20. Об этом говорится в презентации «Современные подходы к лечению в стационаре пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19» на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Из 20 пациентов, которым переливали плазму с 30 апреля по 6 мая, девять находились в тяжелом состоянии. У восьмерых из них лечение дало эффект.

Для лечения 11 больных, находившихся в крайне тяжелом состоянии, метод был не эффективен.

Власти Москвы назвали результаты лечения больных с COVID-19 плазмой крови
Общество
Фото: genetico.ru

В конце апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что врачи зафиксировали улучшение состояния пациентов с COVID-19 после переливания им плазмы крови с антителами к вирусу.

По словам Раковой, после переливания плазмы болезнь протекала гораздо легче, практически никаких осложнений выявлено не было. Она отметила, что плазму переливают только пациентам, которые находятся в критическом состоянии.

Первые пациенты с COVID-19, которые испытали на себе опыт переливания плазмы, выписались из московских клиник 21 апреля. Двое жителей столицы выздоровели через десять дней после процедуры, третий — через 14 дней.

До этого 60 вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве стали донорами плазмы крови, которую врачи применяют для лечения больных.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, кровь, лечение
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Власти Москвы назвали результаты лечения больных с COVID-19 плазмой крови
Общество
Первых пациентов с COVID-19 выписали в Москве после переливания плазмы
Общество
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