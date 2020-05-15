В ФМБА раскрыли результаты лечения плазмой выздоровевших после COVID-19

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Первый опыт лечения больных с коронавирусом гипериммунной плазмой крови (плазмой, взятой у уже выздоровевших пациентов) имел клинический эффект у восьмерых заболевших из 20. Об этом говорится в презентации «Современные подходы к лечению в стационаре пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19» на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Из 20 пациентов, которым переливали плазму с 30 апреля по 6 мая, девять находились в тяжелом состоянии. У восьмерых из них лечение дало эффект.

Для лечения 11 больных, находившихся в крайне тяжелом состоянии, метод был не эффективен.

В конце апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что врачи зафиксировали улучшение состояния пациентов с COVID-19 после переливания им плазмы крови с антителами к вирусу.