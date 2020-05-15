Главврач больницы в Коммунарке назвал долю тяжелых больных с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доля пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии к 75 дню работы больницы в московской Коммунарке составляет 59%. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в Facebook.

Согласно приведенной им инфографике, состояние 9% пациентов стационара врачи оценивают как крайне тяжелое. Оставшиеся 32% больных находятся в состоянии средней тяжести.

За последние два дня доля тяжелых больных в клинике не изменилась. 13 мая Проценко писал о 59% пациентов в тяжелом состоянии.

Из 288 пациентов с внебольничной пневмонией COVID-19 к 15 мая подтвержден у 59%. Половина госпитализированных пациентов находится на кислородной поддержке.