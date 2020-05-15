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Главврач больницы в Коммунарке назвал долю тяжелых больных с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доля пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии к 75 дню работы больницы в московской Коммунарке составляет 59%. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в Facebook.

Согласно приведенной им инфографике, состояние 9% пациентов стационара врачи оценивают как крайне тяжелое. Оставшиеся 32% больных находятся в состоянии средней тяжести.

За последние два дня доля тяжелых больных в клинике не изменилась. 13 мая Проценко писал о 59% пациентов в тяжелом состоянии.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из 288 пациентов с внебольничной пневмонией COVID-19 к 15 мая подтвержден у 59%. Половина госпитализированных пациентов находится на кислородной поддержке.

52 пациента лежат в реанимации. 44% из них — люди в возрасте от 41 до 60 лет, остальные — старше 60 лет. 24 пациента в реанимации подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Две трети из них — люди старше 60 лет.

Ранее 13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что к аппаратам ИВЛ в России подключены в общей сложности около 1,5 тыс. пациентов с COVID-19. Неделей ранее он говорил о 1133 больных на ИВЛ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, больница, Коммунарка
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