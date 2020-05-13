Проценко назвал долю пациентов больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, 59% пациентов находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач центра Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Всего в стационаре лежат 317 человек. Из них также 33% средней степени тяжести и 7% крайне тяжелые. У всех пациентов диагностирована внебольничная пневмония. У 72% заболевших подтвердили заражение коронавирусом.

Проценко также назвал число пациентов, которые находятся в реанимации. Это 49 человек, 69% которых старше 60 лет. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 21 человек. 70% заболевших на ИВЛ старше 60 лет.

11 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве в последние три недели стабилизировалось и снижается. Мэр связал это с увеличением объемов тестирования. По его словам, это позволяет выявлять заболевших коронавирусной инфекцией на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.