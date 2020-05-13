Глава Минздрава назвал число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в России подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по социально-экономической ситуации. Его слова передает ТАСС.

Неделю назад Мурашко говорил, что к аппаратам ИВЛ подключены 1133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 242 271 человек. Общее число поправившихся достигло 48 003 человек, скончались 2212 заболевших. За последние сутки в стране выявили 10 028 новых случаев заболевания — это минимальное число со 2 мая.

Наибольшее количество заболевших приходится на Москву. С момента начала эпидемии в столице выявлено 126 004 случая заболевания. Выздоровели 21 506 человек, скончались 1232.