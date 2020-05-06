Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России 1133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы, передает ТАСС.

По его словам, всего в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией развернуто 126 тыс. врачебных коек.

2 мая Мурашко говорил, что ежедневно на искусственной вентиляции легких в стране находятся от 1 тыс. до 1,4 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ведомстве отслеживают судьбу каждого из этих пациентов.

По данным ученых из США, 88% пациентов с COVID-19, которые были подключены к ИВЛ, умерли. Медики проанализировали истории болезней 5,7 тыс. жителей Нью-Йорка, которые заразились коронавирусом.