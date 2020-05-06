Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Собянин счел преждевременным снятие ограничений со сферы услуг Общество, 16:34 Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала» Спорт, 16:23 Как поддержать близких, соседей и локальный бизнес РБК и Мистраль, 16:23 Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса Общество, 16:20 Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ Общество, 16:14 Выступление Путина на совещании по коронавирусу. Полное видео Общество, 16:12 Путин сообщил о состоянии Мишустина и передал от него привет Общество, 16:09 Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты Крипто, 16:07 В Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле Бизнес, 16:05 Удаленная работа в VR: опыт компаний HP, HTC, Schlumberger и MТС Индустрия 4.0, 16:00  Как бороться с выгоранием на удаленке — чеклист от Bloomberg Pro, 16:00 Еврокомиссия назвала COVID-19 причиной глубочайшей рецессии в истории ЕС Экономика, 15:56 Путин оценил риск поспешного снятия введенных из-за коронавируса мер Общество, 15:56 Где посмотреть премьеру документалки о Натали Вуд РБК Стиль и ЦУМ, 15:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России 1133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы, передает ТАСС.

По его словам, всего в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией развернуто 126 тыс. врачебных коек.

2 мая Мурашко говорил, что ежедневно на искусственной вентиляции легких в стране находятся от 1 тыс. до 1,4 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава, в ведомстве отслеживают судьбу каждого из этих пациентов.

В Подмосковье МВД и ФСБ изъяли более тысячи нелегальных аппаратов ИВЛ
Общество
Фото: МВД РФ

По данным ученых из США, 88% пациентов с COVID-19, которые были подключены к ИВЛ, умерли. Медики проанализировали истории болезней 5,7 тыс. жителей Нью-Йорка, которые заразились коронавирусом.

Из 2,6 тыс. пациентов, которые умерли или были выписаны, 320 человек (более 12%) подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Смертность в этой группе пациентов составила 88,1%. При этом среди больных на ИВЛ в возрасте до 65 лет умерли 76,4%, а среди пациентов старше этого возраста — 97,2%.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Михаил Мурашко
Материалы по теме
Во Владимире заявили о не дошедших до больницы просроченных аппаратах ИВЛ
Общество
В Подмосковье МВД и ФСБ изъяли более тысячи нелегальных аппаратов ИВЛ
Общество
Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter