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Пандемия коронавируса ,  
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Захарова сообщила о возвращении в Россию 95% туристов

Подавляющее большинство российских туристов — 95% — застрявших за границей из-за отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, вернулись в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в прямом эфире в Instagram.

«По нашей статистике, она основана на данных штаба и рабочей группы, 95% организованных туристов были вывезены», — сказала Захарова, добавив, что эвакуация российских граждан из-за рубежа началась с 20-х чисел марта.

По словам представителя МИД, изначально вернуться в Россию планировали около 35 тыс. граждан, но с марта это число выросло.

Минкомсвязи опубликовало график вывозных рейсов с 10 по 15 мая
Общество
Фото: АГН «Москва»

По данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников.

Ранее 7 мая Минкомсвязь опубликовала список вывозных рейсов с 10 по 15 мая, на которых россияне должны вернуться домой. Самолеты вывезут граждан из США, Индонезии, Турции, Таиланда, Индии, Испании, Сейшел и Вьетнама. Этими рейсами в Россию вернется около 2000 человек.

Международное авиасообщение Россия приостановила 27 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Исключением стали только вывозные рейсы, дипломатические, правительственные и гуманитарные перелеты.

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Источник: JHU
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Теги: Мария Захарова, туристы, коронавирус
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