В посольстве заявили о планах вывезти из США восемь российских школьников

Российское посольство в США установило связь с восьмерыми школьниками, которых планирует в ближайшее время вывезти на родину. Об этом заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства в Facebook.

«До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья», — сообщил Антонов.

Он также сообщил, что вывозной рейс для россиян вылетел из Лос-Анжелеса и направляется в Россию. На его борту находятся 298 человек, в том числе 11 младенцев.

Среди пассажиров 38 жителей Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей, 45 жителей Санкт-Петербурга, а также 49 человек из так называемого «гуманитарного списка» — инвалиды, пожилые люди, соотечественники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

По словам Антонова, организация рейса осложнялась тем, что на западном побережье США с 2017-2018 годов закрыты российские консульские учреждения.

Ранее 2 и 3 мая в Санкт-Петербург прибыли вывозные рейсы из Таиланда и Индии, которыми домой вернулись 220 российских граждан.

До этого Минкомсвязь анонсировала рейсы из Таиланда, Армении, Индонезии, Германии, Таджикистана, Вьетнама, США, Турции, Китая, Израиля и Японии, на которых застрявшие за границей российские граждане смогут вернуться домой.