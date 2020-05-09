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Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 19 мая

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минкомсвязь России опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян из 19 стран, рейсы состоятся с 10-го по 19 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

10 мая Россия заберет туристов из Индонезии. Запланированы рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и прямой вылет из Ларнаки в Москву.

На 12 мая намечен рейс Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва. В тот же день россиян вывезут в Москву из Кишинева (Молдавия), Ханоя (Вьетнам) и Сейшел.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

13 мая должны состояться рейс из Бангкока (Таиланд) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге и рейс из Сицзяо (КНР) в Иркутск.

На следующий день запланированы рейсы Гоа (Индия) — Ростов-на-Дону — Москва и Тенерифе (Испания) — Барселона — Санкт-Петербург — Москва. Также на эту дату намечен прямой рейс из Нью-Йорка (США) в Москву.

15 мая запланирован рейс Маврикий — Йоханнесбург — Танзания — Москва. Кроме того, должен состояться рейс по маршруту Анталья (Турция) — Санкт-Петербург — Москва. Самолеты из России также заберут туристов из Пхукета (Таиланд) во Владивосток с остановкой в Новосибирске и из Гоа в Москву с остановками в Красноярске и Екатеринбурге.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

17 мая состоятся рейс из Вены (Австрия) в Санкт-Петербург с пересадкой в Будапеште, рейсы из Бишкека (Киргизия) в Москву и из Еревана (Армения) в Воронеж.

На следующий день запланированы вылеты из Баку (Азербайджан) в Москву и из Еревана в Минеральные Воды. Также намечены вылет из Софии (Болгария) в Санкт-Петербург с пересадкой в Бухаресте и из Бангкока в Новосибирск с пересадкой во Владивостоке.

В последний день из объявленных Минкомсвязью Россия заберет туристов из Лиссабона (Португалия) — рейс вылетит в Москву с пересадкой в Малаге — и из Парижа (Франция), на обратном пути самолет сядет в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее МИД сообщил, что 95% российских туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, вернулись домой. По данным МИДа, изначально вернуться в Россию планировали около 35 тыс. граждан, но с марта это число выросло.

Теги: Минкомсвязь, коронавирус
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