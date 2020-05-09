Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 19 мая

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Минкомсвязь России опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян из 19 стран, рейсы состоятся с 10-го по 19 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

10 мая Россия заберет туристов из Индонезии. Запланированы рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и прямой вылет из Ларнаки в Москву.

На 12 мая намечен рейс Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва. В тот же день россиян вывезут в Москву из Кишинева (Молдавия), Ханоя (Вьетнам) и Сейшел.

13 мая должны состояться рейс из Бангкока (Таиланд) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге и рейс из Сицзяо (КНР) в Иркутск.