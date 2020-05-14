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Пандемия коронавируса ,  
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Жители Москвы смогут отказаться от тестирования на антитела к COVID-19

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Тестирование на антитела к коронавирусу в Москве будет проходить на добровольной основе, санкции за отказ участвовать в исследовании не предусмотрены. Об этом сообщил оперативный штаб столицы, передает «РИА Новости».

«Это же приглашение, а не требование», — пояснил штаб. Там не исключили, что человек может просто бояться или не хотеть проходить исследование. 

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С 15 мая в столице запустят программу массового тестирования граждан на коронавирус. Каждую неделю на сдачу крови будут приглашать примерно 70 тыс. человек, случайно отобранных с учетом возрастной структуры населения Москвы и округа проживания. Приглашение сдать анализ придет на электронную почту или по СМС. Каждому, кто сдал кровь, будут отдельно сообщать результат его теста.

Власти города объяснили, что массовое тестирование жителей поможет организовывать работу медучреждений и принимать решения касательно введенных из-за коронавируса ограничений.

За последние сутки в Москве выявили 4712 заболевших коронавирусной инфекцией. Число зараженных в городе выросло до 130 716 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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