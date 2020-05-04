Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации и комендантский час, действующий в Сербии из-за эпидемии коронавируса, может быть отменен в четверг, 7 мая. Об этом заявил в интервью телеканалу Pink президент страны Александр Вучич.

«Ожидаю, что в понедельник правительство и я получим официальное обоснование Минобороны, после чего кабмин примет решение, и с подписью премьера документ уйдет на утверждение в Скупщину (парламент)», — сказал Вучич.

По его словам, парламентарии планируют рассмотреть документ в среду, 6 мая. Вучич отметил, что впоследствии ответственность за свое здоровье будут нести сами граждане страны. Документ об отмене ЧС должен быть опубликован в служебном вестнике.

Сербский президент пояснил, что режим ЧС может быть отменен в Сербии при соблюдении двух условий. В частности, необходимо, чтобы в течение недели численность зараженных коронавирусом составила не менее 5% от тестированных. Помимо этого, должно снизиться число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Вучич также добавил, что перенесенные с 26 апреля парламентские и муниципальные выборы могут состояться 14 или 21 июня.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Сербии с 16 апреля.

В конце марта правительство Сербии в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования обратилось к российским властям с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса.

В общей ВКС России направили в Сербию 11 самолетов с медицинской помощью.