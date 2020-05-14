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Политика ,  
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Шойгу обсудил противодействие коронавирусу с министром обороны Франции

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Совет Федерации России / Global Look Press)

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Флоранс Парли провели телефонные переговоры, сообщили РБК в Минобороны.

Главы военных ведомств обсудили меры противодействия распространению коронавируса, двустороннее взаимодействие по военной линии и контроль над вооружениями. Они обменялись мнениями о ситуации в Европе, на Ближнем Востоке и на севере Африки.

Министры также «сверили часы» по реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской встречи в формате «2+2» (главы МИД и министерств обороны двух стран) в сентябре прошлого года.

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Шойгу предложил до конца 2020 года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, а также предусмотреть визит корабля военно-морских сил Франции в один из российских портов и направить корабль военно-морского флота России в порт Франции.

Кроме того, глава Минобороны России подтвердил приглашение французским специалистам принять участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх, которые должны состояться в августе—сентябре этого года.

Шойгу и Парли общались по телефону в октябре прошлого года. Тогда они не стали раскрывать суть переговоров, отметив лишь, что «были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес».

Теги: Россия, Франция, Минобороны, Сергей Шойгу
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