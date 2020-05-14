Шойгу обсудил противодействие коронавирусу с министром обороны Франции

Сергей Шойгу (Фото: Совет Федерации России / Global Look Press)

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Флоранс Парли провели телефонные переговоры, сообщили РБК в Минобороны.

Главы военных ведомств обсудили меры противодействия распространению коронавируса, двустороннее взаимодействие по военной линии и контроль над вооружениями. Они обменялись мнениями о ситуации в Европе, на Ближнем Востоке и на севере Африки.

Министры также «сверили часы» по реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской встречи в формате «2+2» (главы МИД и министерств обороны двух стран) в сентябре прошлого года.

Шойгу предложил до конца 2020 года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, а также предусмотреть визит корабля военно-морских сил Франции в один из российских портов и направить корабль военно-морского флота России в порт Франции.