Шойгу обсудил «взаимный интерес» Москвы и Парижа с коллегой из Франции

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой французского военного ведомства Флоранс Парли. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Суть переговоров в ведомстве раскрывать не стали. «Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

В сентябре Шойгу дважды проводил переговоры со своей коллегой из Франции, в том числе и лично. 3 сентября Парли и Шойгу обсудили проблемы региональной безопасности по телефону. 9 сентября Парли прибыла в Москву с визитом и переговоры продолжились. Шойгу во время встречи заявил, что Россия готова «идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги». Одновременно он пригласил французских военнослужащих принять участие в параде 9 мая 2020 года на Красной площади.