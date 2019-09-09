Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции

Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — подчеркнул Шойгу.

Российский министр напомнил, что 3 сентября между ним и его французской коллегой состоялся «обстоятельный» телефонный разговор, в ходе которого они обсудили темы, касающиеся вопросов российско-французского сотрудничества и безопасности в Европе.

На встрече он подчеркнул, что российская сторона разделяет нацеленность Парижа на достижение общих результатов в стратегической области.