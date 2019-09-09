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Лавров и Шойгу ответили на призыв США к России быть «нормальной страной»
Москва и Вашингтон расходятся в понимании нормальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр обороны Шойгу поддержал его словами «останемся пока ненормальными»
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Слова министра обороны США Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «более нормальная страна», министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал во время встречи с французскими коллегами в Москве. «Важно понимать, что такое нормальность в понимании наших американских коллег», — сказал он, передает корреспондент РБК.

«Если он это сказал, то [...] он призвал действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в этом случае мы должны были бы, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», — отметил Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (формат «2+2»). Во встрече приняли участие Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и их французские коллеги — Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.

По словам Лаврова, своими действиями США неоднократно нарушали международное право и поддерживали госперевороты в других странах, в частности на Украине в 2014 году. Российский министр также раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела других стран. Как напомнил Лавров, ранее американский конгресс проголосовал за меры, согласно которым госдепартамент должен тратить $20 млн в год для продвижения демократии в России.

Министр обороны Шойгу заявил, что солидарен со словами Лаврова. «Побудем пока ненормальными», — отметил он.

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Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

7 сентября на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Франции Флоранс Парли глава Пентагона Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение на международной арене. «Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО», — сказал Эспер, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости нормализации диалога с Москвой. «Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии», — добавил глава Пентагона.

Встреча французских и российских министров в понедельник в формате «2+2» стала первой с 2012 года. Контакты в этом формате были заморожены после 2014 года из-за конфликта на Украине.

О необходимости активизировать диалог с Россией в своей речи перед послами республики 27 августа сказал Эмманюэль Макрон. «Считаю, что отталкивать Россию еще дальше от Европы было бы стратегической ошибкой, потому что [это] приведет или к ее изоляции и росту напряжения, или к ее сближению с такими центрами силы, как Китай, что не в наших интересах», — подчеркнул он.

Дополнительным стимулом к возобновлению контактов стали визиты премьер-министра Дмитрия Медведева во Францию в июне, где он встретился с французским коллегой Эдуаром Филиппом, и президента Путина в форт Брегансон к Макрону в августе. В Кремле и Белом доме выражали надежду, что контакты позволят восстановить докризисный режим работы ключевых механизмов сотрудничества — межправительственную комиссию под председательством премьер-министров, Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны (формат «2+2») и большую межпарламентскую комиссию. Один из этих механизмов, формат «2+2», после пятилетнего перерыва возобновил работу 9 сентября.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: США, Сергей Шойгу, Сергей Лавров
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