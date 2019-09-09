Лавров и Шойгу ответили на призыв США к России быть «нормальной страной»

Лавров и Шойгу ответили на призыв США к России быть «нормальной страной»

Москва и Вашингтон расходятся в понимании нормальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр обороны Шойгу поддержал его словами «останемся пока ненормальными»

Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Слова министра обороны США Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «более нормальная страна», министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал во время встречи с французскими коллегами в Москве. «Важно понимать, что такое нормальность в понимании наших американских коллег», — сказал он, передает корреспондент РБК.

«Если он это сказал, то [...] он призвал действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в этом случае мы должны были бы, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», — отметил Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (формат «2+2»). Во встрече приняли участие Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и их французские коллеги — Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.

По словам Лаврова, своими действиями США неоднократно нарушали международное право и поддерживали госперевороты в других странах, в частности на Украине в 2014 году. Российский министр также раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела других стран. Как напомнил Лавров, ранее американский конгресс проголосовал за меры, согласно которым госдепартамент должен тратить $20 млн в год для продвижения демократии в России.

Министр обороны Шойгу заявил, что солидарен со словами Лаврова. «Побудем пока ненормальными», — отметил он.