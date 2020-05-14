Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

Пограничные знаки, возле пункта пересечения российско-литовской границы (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в Евросоюзе обсуждают возможность открытия транспортного сообщения внутри объединения и в рамках Шенгенской зоны.

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит. Это в том, что касается российских граждан», — сказал Чижов.

17 марта в страны Шенгенской зоны, а также в Евросоюз ограничили въезд для иностранцев на 30 дней из-за пандемии коронавируса. Позже Еврокомиссия рекомендовала продлить эту меру до 15 мая. Пересекать границу разрешено только тем, кто имеет срочную причину (похороны, повестка в суд), вид на жительство или долгосрочную визу.

В Еврокомиссии заявили, что принятая «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС. На втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.