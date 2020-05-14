Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
Bloomberg назвал заработавшего на отрицательных ценах на нефть трейдера Бизнес, 20:04 С криптобирж вывели $240 млн в Bitcoin после халвинга Крипто, 20:03 Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян Общество, 20:00 Минспорта предложило разрешить индивидуальные тренировки на воздухе Спорт, 19:53 Как сдать тест на антитела к коронавирусу и о чем он расскажет Стиль, 19:42 Семин отклонил предложение «Локомотива» стать почетным главным тренером Спорт, 19:39 Власти заявили о неготовности Москвы к открытию парикмахерских Общество, 19:38 «Были слезы». Заболевший раком инвестор помогал семье, но потерял все Quote, 19:23 Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках Общество, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:13 Бывший тренер сборной России назвал уход Семина ошибкой «Локомотива» Спорт, 19:08 Акции, блоги, мастер-классы: как отели привлекают клиентов на карантине Стиль, 19:06 СК начал проверку на заводе — производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ Общество, 18:59 СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17 Политика, 18:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

Пограничные знаки, возле пункта пересечения российско-литовской границы
Пограничные знаки, возле пункта пересечения российско-литовской границы (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в Евросоюзе обсуждают возможность открытия транспортного сообщения внутри объединения и в рамках Шенгенской зоны.

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит. Это в том, что касается российских граждан», — сказал Чижов.

Застрявших из-за карантина в шенгенской зоне россиян не будут штрафовать
Общество
<p>Маркус Эдерер</p>

17 марта в страны Шенгенской зоны, а также в Евросоюз ограничили въезд для иностранцев на 30 дней из-за пандемии коронавируса. Позже Еврокомиссия рекомендовала продлить эту меру до 15 мая. Пересекать границу разрешено только тем, кто имеет срочную причину (похороны, повестка в суд), вид на жительство или долгосрочную визу.

В Еврокомиссии заявили, что принятая «дорожная карта» предполагает поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри ЕС. На втором этапе можно будет приступить к смягчению мер уже на внешних границах союза.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Евросоюз, границы, Владимир Чижов
Материалы по теме
Застрявших из-за карантина в шенгенской зоне россиян не будут штрафовать
Общество
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии
Политика
Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter