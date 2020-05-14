Собянин назвал основание для смягчения ограничительных мер в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Данные скрининга москвичей на коронавирус станут основанием для смягчения ограничительных мер в столице, сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице подготовили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). Это позволит с 15 мая начать бесплатную массовую скрининговую программу.

К концу мая с помощью этой системы можно будет проводить до 200 тыс. анализов в сутки, написал Собянин. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно как по городу, так и по административным округам.

«Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений», — сообщил Собянин.