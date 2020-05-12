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В Ryanair сообщили о планах возобновить 40% рейсов с 1 июля

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля, все члены экипажа и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски и измерять температуру. Об этом сообщил исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает телеканал Sky News.

Авиаперевозчик планирует совершать около 1 тыс. рейсов в день, что составляет примерно 90% от обычного числа перелетов компании. Для профилактики коронавируса будет максимально сохранено социальное дистанцирование и введены дополнительные меры безопасности.

Во время полетов на борту будут раздавать только напитки и предварительно упакованные закуски. Пассажиры смогут воспользоваться туалетами, но сотрудники компании примут меры, чтобы люди не стояли в очередях. Все расчеты на рейсах будут возможны только бесконтактным способом.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ryanair уточнила, что для обеспечения безопасности в условиях угрозы коронавируса в аэропортах будут проверять температуру.

В течение июля и августа клиенты лоукостера при регистрации на рейс будут обязаны предоставить подробную информацию о своей поездке, в том числе о ее продолжительности и своем адресе в пункте назначения. Ryanair передаст эти данные властям стран ЕС для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

1 мая Ryanair заявила о «беспрецедентном кризисе» в авиации из-за коронавируса. Компания сообщила, что не возобновит полеты в нормальном режиме как минимум до июля 2020 года. По оценкам лоукостера, восстановление спроса и цен до уровня 2019 года займет не менее двух лет и произойдет не ранее лета 2022 года.

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Источник: JHU
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Теги: Ryanair, коронавирус, авиалинии, лоукостер, Великобритания
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