В Ryanair сообщили о планах возобновить 40% рейсов с 1 июля

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Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля, все члены экипажа и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски и измерять температуру. Об этом сообщил исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает телеканал Sky News.

Авиаперевозчик планирует совершать около 1 тыс. рейсов в день, что составляет примерно 90% от обычного числа перелетов компании. Для профилактики коронавируса будет максимально сохранено социальное дистанцирование и введены дополнительные меры безопасности.

Во время полетов на борту будут раздавать только напитки и предварительно упакованные закуски. Пассажиры смогут воспользоваться туалетами, но сотрудники компании примут меры, чтобы люди не стояли в очередях. Все расчеты на рейсах будут возможны только бесконтактным способом.

Ryanair уточнила, что для обеспечения безопасности в условиях угрозы коронавируса в аэропортах будут проверять температуру.