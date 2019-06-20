СК назвал сумму хищений в деле бизнесмена Бойко-Великого

Фигурантами уголовного дела стали семь человек, включая бизнесмена. Объем похищенных средств, по версии следствия, — более 180 млн руб. и $929 тыс.

Василий Бойко-Великий (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Следственный комитет подтвердил, что в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого и сотрудников банка «Кредит-Экспресс» возбуждено уголовное дело в растрате денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК).

В сообщении СК говорится, что по делу проходят, помимо Бойко-Великого, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника: Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. Следствие попросило суд арестовать их.

По версии следствия, объем похищенных ими средств — более 180 млн руб. и $929 тыс. Сообщается о 31 установленном факте хищений. Обвиняемые составили подложные документы о том, что клиенты получили кредиты, а также похищали деньги клиентов на депозитных счетах.

Следствие проверяет «факты вывода активов банка» через необеспеченные и невозвратные кредиты юрлицам. Из-за «системных хищений» у «Кредит-Экспресса» была отозвана лицензия, говорится в сообщении.