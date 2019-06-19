Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Вместе с Бойко-Великим задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц. По данным источников РБК, в связанных с бизнесменом компаниях прошли обыски

Василий Бойко-Великий (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Сотрудники СКР задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого, рассказал РБК источник в Следственном комитете, информацию подтвердил источник в полиции.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-экспресс», — рассказал источник в СКР. Сотрудники Следственного комитета задержали Бойко-Великого днем в среду, 19 июня, отметил источник. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение).

В ближайшее время следствие может обратится в суд с ходатайством о его аресте, сказал источник РБК.

По словам собеседника РБК, также прошли обыск в структурах связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель».

Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.