Представитель Бойко-Великого назвала дело против него заказным

Мария Преснова-Бойко связала уголовное преследование предпринимателя с его деятельностью как «патриотически настроенного православного предпринимателя». Следственный комитет расследует дело о растрате в банке «Кредит-Экспресс»

Василий Бойко-Великий (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Обвинения в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого являются необоснованными, сообщила РБК его представитель Мария Преснова-Бойко. По ее словам, бизнесмен преступлений не совершал.

Предъявленные бизнесмену обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс», у которого отозвали лицензию в мае 2018 года (Бойко-Великий — владелец 10% уставного капитала банка через компанию «Вашъ финансовый попечитель»).

Бойко-Великий или кто-либо из руководства «Вашего финансового попечителя» не имели отношения к управлению банком или к его операционной деятельности, заявила его представитель, не связана с компанией и семья бизнесмена.

«Мы считаем данное дело заказным, связанным с деятельностью Василия Бойко-Великого в качестве патриотически настроенного православного предпринимателя, поскольку в последние годы Василий Бойко-Великий был сосредоточен именно на общественной и историко-литературной деятельности», — говорится в заявлении компании.

В четверг Следственный комитет подтвердил, что дело расследуется по статье об растрате. Бойко и других сотрудников банка, включая директора Аллу Кабанову, подозревают в хищении средств «Кредит-Экспресса» в размере более 180 млн руб. и $929 тыс.

Из-за «системных хищений» Центробанк и отозвал лицензию, говорилось в сообщении Следственного комитета.

По данным источников РБК, которые в среду сообщили о задержании Бойко-Великого, следственные действия велись и в других компаниях, связанных с бизнесменом, в том числе и в «Русском молоке».