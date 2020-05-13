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Брюссель одобрил соглашение ЕС с Белоруссией по упрощению визового режима

Европейский парламент (ЕП) одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Решение было принято в среду в ходе онлайн-голосования пленарной сессии Европарламента в Брюсселе. За документы проголосовали 634 евродепутата. Против выступили 48 человек, еще четверо депутатов воздержались.

Подписанные Брюсселем и Минском документы предстоит утвердить Совету ЕС, после чего стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации. Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторон. Изначально предполагалось, что документы вступят в силу в июне, однако теперь ожидается, что в лучшем случае это произойдет в июле.

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Переговоры Минска с Брюсселем по поводу визового соглашения велись с 2014 года. Готовность подписать документ Совет Евросоюза выразил в ноябре 2019 года.

8 января 2020 года стороны подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии. После вступления соглашения в силу стоимость шенгенской визы для белорусов составит €35 вместо €60, а срок получения сократится до десяти дней. Также будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза — с 90 дней в году до 180.

Кроме того, в соглашение включили обязанность по реадмиссии. Она подразумевает, что страна примет обратно на свою территорию своих граждан, которых депортирует другое государство.

Теги: Белоруссия, Европарламент, визовый режим, Евросоюз
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