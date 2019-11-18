В Кремле оценили решение ЕС упростить визовый режим для Белоруссии

При переговорах Евросоюза и Белоруссии об упрощении визового режима должен учитываться особый режим пересечения российско-белорусской границы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах», — отметил он.

На вопрос журналистов, будет ли Россия усиливать контроль на границе с Белоруссией в том случае, если визовый режим упростят, Песков ответил, что у Москвы «есть контакты» с Белоруссией и эта тема будет обсуждаться.

Ранее решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима обнародовал Совет Евросоюза. В документе не указаны сроки такого шага.

Переговоры Минска с Брюсселем по поводу визового соглашения велись с 2014 года. После вступления соглашения в силу стоимость шенгенской визы для белорусов составит €35 вместо €60, а срок получения сократится до десяти дней.