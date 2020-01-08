Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.

Согласно новому документу, визовый сбор для белорусов, желающих посетить ЕС, составит €35. Кроме того, согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, снизится время рассмотрения заявок на получение визы. При этом некоторые категории путешественников, включая журналистов, студентов и членов официальных делегаций, смогут получать многократные визы с более продолжительным сроком действия, предоставляя при этом меньшее количество документов, необходимых для подтверждения цели поездки.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, соглашение будет способствовать улучшению мобильности граждан, а также поможет наладить более тесные связи между Белоруссией и Евросоюзом.

Уточняется, что соглашение требует ратификации со стороны Национального собрания Белоруссии и Европейского парламента.

Переговоры Минска с Брюсселем по поводу визового соглашения велись с 2014 года. Готовность подписать документ Совет Евросоюза выразил в ноябре 2019 года. В сентябре того же года соответствующее решение принял белорусский президент Александр Лукашенко.