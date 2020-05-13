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Володин сообщил об использовании депутатами значка для отпугивания вируса

Вячеслав Володин (в центре)
Вячеслав Володин (в центре) (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Некоторые депутаты Госдумы носят на пиджаке специальные значки, которые направлены на защиту от коронавируса. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Тему ношения на пиджаках значков поднял депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков, который отметил, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, у которых «на груди белые кресты» (цитата по «Интерфакс»). «Что за белые кресты, может, они пояснят», — сказал депутат.

«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — сообщил Володин.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Госдума, коронавирус
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