Володин сообщил об использовании депутатами значка для отпугивания вируса

Вячеслав Володин (в центре) (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Некоторые депутаты Госдумы носят на пиджаке специальные значки, которые направлены на защиту от коронавируса. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Тему ношения на пиджаках значков поднял депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков, который отметил, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, у которых «на груди белые кресты» (цитата по «Интерфакс»). «Что за белые кресты, может, они пояснят», — сказал депутат.

«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — сообщил Володин.

В начале апреля об использовании «блокатора вирусов» в виде бейджа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее он заразился коронавирусом. В интервью 13 мая пресс-секретарь рассказал, что перестал носить блокатор после того, как о возможном вреде средства ему сообщили журналисты. С тех пор, по его словам, он «возил его в машине».