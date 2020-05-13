Володин сообщил об использовании депутатами значка для отпугивания вируса
Некоторые депутаты Госдумы носят на пиджаке специальные значки, которые направлены на защиту от коронавируса. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Тему ношения на пиджаках значков поднял депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков, который отметил, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, у которых «на груди белые кресты» (цитата по «Интерфакс»). «Что за белые кресты, может, они пояснят», — сказал депутат.
«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — сообщил Володин.
В начале апреля об использовании «блокатора вирусов» в виде бейджа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее он заразился коронавирусом. В интервью 13 мая пресс-секретарь рассказал, что перестал носить блокатор после того, как о возможном вреде средства ему сообщили журналисты. С тех пор, по его словам, он «возил его в машине».