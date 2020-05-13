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Володин предложил Мурашко снять маску на выступлении в Госдуме

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не использовать маски для защиты от коронавируса при выступлении с трибуны на заседаниях нижней палаты парламента. Об этом он заявил на пленарном заседании после начала выступления главы Минздрава Михаила Мурашко, трансляция доступна на сайте Госдумы.

Мурашко начал выступление в маске и перчатках, однако участники заседания предложили ему снять маску, после чего предложение поддержал Володин. Сам он также находился на встрече без средств индивидуальной защиты.

«Уважаемые коллеги, Михаил Альбертович, давайте мы договоримся [быть без масок], когда с трибуны выступаете, здесь есть дистанция», — сказал Володин. По его словам, исключение можно сделать для ведущего и выступающего на трибуне. Володин отметил, что это не «вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой».

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Фото: Комсомольская Правда / GLobal Look Press

Мурашко, в свою очередь, сообщил, что в маске и перчатках чувствует себя «достаточно комфортно», однако маску снял.

Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах в Москве действует с 12 мая. За нарушение режима жителям города грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественном транспорте, на работе, а также при посещении магазинов и аптек. Появление в этих местах только в масках или только в перчатках является нарушением, указал и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: медицинские маски, коронавирус, Минздрав, Вячеслав Володин
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