Володин предложил Мурашко снять маску на выступлении в Госдуме

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не использовать маски для защиты от коронавируса при выступлении с трибуны на заседаниях нижней палаты парламента. Об этом он заявил на пленарном заседании после начала выступления главы Минздрава Михаила Мурашко, трансляция доступна на сайте Госдумы.

Мурашко начал выступление в маске и перчатках, однако участники заседания предложили ему снять маску, после чего предложение поддержал Володин. Сам он также находился на встрече без средств индивидуальной защиты.

«Уважаемые коллеги, Михаил Альбертович, давайте мы договоримся [быть без масок], когда с трибуны выступаете, здесь есть дистанция», — сказал Володин. По его словам, исключение можно сделать для ведущего и выступающего на трибуне. Володин отметил, что это не «вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой».