Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком

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Сбербанк решил продлить обслуживание карт с истекшим с марта 2020 года сроком действия. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

С 13 мая клиенты с такими картами смогут снимать наличные и пополнять карты в банкоматах банка, а также оплачивать покупки с использованием чипа и пин-кода. «Остальные операции по таким картам недоступны», — говорится в сообщении.

Перевыпущенную же карту клиенты, как и раньше, смогут активировать в приложении «Сбербанк Онлайн», добавили в банке.

7 мая газета «Ведомости» писала, что Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. Представитель банка говорил РБК, что проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой в торговых точках, связаны с тем, что часть POS-терминалов еще не перенастроили.