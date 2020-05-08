Собянин утвердил доплаты занятым в борьбе с COVID-19 медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о стимулирующих выплатах для лаборантов, сотрудников поликлиник и служб скорой помощи, которые заняты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте мэра.

Согласно документу, выплаты получат работники станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи. Врачам скорой помощи выплатят по 50 тыс. руб., а среднему медицинскому персоналу — по 30 тыс. руб.

Кроме того, выплаты в размере 70 тыс. руб. предусмотрены для врачей, которые принимает пациентов с подозрением на коронавирус в амбулаторных КТ-центрах и городских поликлиниках. Средний медицинский персонал в этих учреждениях получит по 50 тыс. руб.

Для работников лабораторий медицинских организаций, которые проводят исследования биологических материалов, а также для сотрудников патологоанатомических отделений предусмотрены выплаты в размере 70 тыс., 50 тыс. и 30 тыс. — для врачей, среднего и младшего медицинского персонала соответственно.