Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

Сергей Григорьев (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда. Его обвиняли в убийстве сотрудника СК при исполнении служебных обязанностей (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК).

Суд постановил, что Григорьев совершил убийство в состоянии невменяемости. Его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В октябре 2019 года Сергей Григорьев с ножом напал на полковника Владислава Капустина возле контрольно-пропускного пункта здания Следственного комитета в центре столицы. Сотруднику СК была оказана медицинская помощь, однако его жизнь спасти не удалось.

Свои действия Григорьев объяснил тем, что сотрудники СКР выкидывали его жалобы. По его словам, у него отобрали квартиру.